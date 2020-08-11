Gine domuzuyla, yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
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Gine domuzuyla, yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Gine domuzuyla, yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor Bodrum'da bir site içerisinde bulunarak Torba geçici hayvan barınağına getirilen Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı.

11.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:29

Gine domuzuyla, yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

MUĞLA - Bodrum'da bir site içerisinde bulunarak Torba geçici hayvan barınağına getirilen Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir site içerisinde Gine domuzu (Guinea Pig) yaralı halde bulunarak, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine getirilmişti. Bir anda Bakımevinin maskotu olan gine domuzu ve yavru köpek bir birleriyle oynamaya başlamasıyla sıkı bir dostluk kurdu. Bir an olsun ayrılmayan ikili geceleri bile beraber yatmaya başladı. Bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran yetkililer bire ikiliyi ayırmaya kıyamıyor.

Veteriner Hekim Buse Esra Erkuşöz ise iki yavrunun iyi bir dostluk kurdukların belirterek "bu bir Guinea Pig olarak bilinen bir tür. Son zamanlarda insanların çok sık tercih ettiği bir pet hayvan. İnsanlar sitede gezerken buluyor ve bize ulaşıyorlar. Bizde ona uygun bir yuva arıyoruz. Hayvanımızı sağlık durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı bir dişidir. Çok sakin hayvanlar, o yüzden iyi bir pet hayvanı oluyorlar. Sakin bir hayvan, köpeklerimizin de çoğu iyi huylu sakinlerdir. Onlar bir şekilde anlaştılar, şimdi beraber uyuyorlar, küçük küçük bir birleri ile oyun oynuyorlar. Güzel bir arkadaşlık kurdular" ifadelerini kullandı.

Gine domuzuyla, yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İHA

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