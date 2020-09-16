Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü
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Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü

Gine Devlet Başkanı, görevini yerine getirmeyen Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen kavgada, tekme ve tokatlar havada uçuştu.

16.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:49

Gine Başkanı Alpha Conde, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAŞKAN VURDU, BAKAN KAÇTI

Afrika ülkesi Gine'de, Başkan Alpha Conde, yönetimdeki zaafiyet nedeniyle Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Bakanın dayak yediği görüntüler kameralarca anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bakana defalarca yumruk atan Başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.

Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü
Haber Yorumları (10)
HELAL OLSUN: BAŞKAN DEDİĞİN BÖYLE OLACAK, ÇALIŞMAYANA BASACAK ŞAMARI :D :D :D :D (ağır ironi içerir)
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AHMET: neden avrupanın sömürgesi olmaktan kurtulamadıkları ortada
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İNNO: haaahahahahahaa super yha bizde boyle başkan istiyoz
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