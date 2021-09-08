Gine'deki cunta, komşu ülkelerle diyalog geliştirmek istiyor

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya'nın, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gine Bissau Devlet Başkanı Umar Sissoko Embalo ile görüştüğü öne sürüldü.

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya'nın, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gine Bissau Devlet Başkanı Umar Sissoko Embalo ile görüştüğü öne sürüldü.

Senegal basınında güvenilir kaynaklara dayandırılan haberlerde, Doumbouya'nın Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile telefonda görüşerek fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi.

Doumbouya'nın, devrik lider Alpha Conde'nin bir süredir sorun yaşadığı komşu Senegal ve Gine Bissau ile yakın ilişkiler kurmaya çabaladığı ve destek istediği belirtildi.

Senegal ve Gine arasındaki gerginlik, Cumhurbaşkanı Sall'in 2013'teki Ebola salgınında sınırlarını Gine'ye kapatmasıyla başlamıştı.

"3. dönemler de askeri darbedir"

Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ise Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bünyesinde Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına açıkça karşı çıkan isimlerin başında geliyordu.

Mali'de geçen sene ağustosta yapılan ilk darbenin ardından düzenlenen ECOWAS toplantısında, Embalo, "Mali'deki darbeyi kınarken tüm darbeler için aynı tutumun benimsenmesi gerek. 3. dönemler de askeri darbedir." ifadesini kullanmıştı.

Embalo'nun bu çıkışı, 3'üncü dönem adaylıklarını açıklayan Gine Cumhurbaşkanı Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'yı rahatsız etmişti.

Gine Bissau'da Kasım 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Conde ve Ouattara, Embalo'nun rakibini desteklemişlerdi.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin üçüncü dönem adaylığına karşı çıkan ve sokak eylemlerine katılan 200'den fazla kişi çeşitli suçlamalarla hapse atılmıştı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan