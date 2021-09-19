Gine'deki askeri cuntadan ECOWAS yaptırımlarına tepki Açıklaması - Haberler
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Gine'deki askeri cuntadan ECOWAS yaptırımlarına tepki Açıklaması

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Gine'deki askeri cuntadan ECOWAS yaptırımlarına tepki Açıklaması

Gine'de 5 Eylül'deki askeri darbenin ardından başa gelen askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kendilerine uygulayacağı yaptırıma tepki gösterdi.

Gine'de 5 Eylül'deki askeri darbenin ardından başa gelen askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kendilerine uygulayacağı yaptırıma tepki gösterdi.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) sözcüsü Amara Camara, basına açıklamalarda bulundu.

Camara, cunta üyelerinin hesaplarının dondurulması ve seyahat yasağını içeren ECOWAS yaptırımlarına ilişkin, "Biz askeriz, bizim görevimiz Gine'de, dolayısıyla seyahat etmeye ihtiyacımız yok. Hesaplarımızda da dondurulacak hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Sözcü Camara, darbenin arkasındaki isim ve CNRD lideri Yarbay Mamady Doumbouya'nın da "Cumhurbaşkanı" olarak atandığını belirtti.

Yaptırım kararının ardından 17 Eylül'de Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile başkent Konakri'ye gelen ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo da cunta ile görüşmenin oldukça samimi geçtiğini belirterek, "Gine ile ECOWAS, beraber birlikte yürümenin yolunu bulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ECOWAS'ın 16 Eylül'de düzenlediği olağanüstü zirvede, Gine'deki cuntaya, anayasal düzenin yeniden sağlanması için 6 ay süre tanınmıştı.

Zirvede, cunta üyelerinin mal varlıklarının dondurulmasına ve cunta üyeleriyle ailelerine seyahat yasağı getirilmesine karar verilmişti.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin, güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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