Gine'de yaklaşık 1 ay sonra yeni Ebola vakası tespit edildi
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Gine'de yaklaşık 1 ay sonra yeni Ebola vakası tespit edildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Gine'de yaklaşık 1 ay sonra yeni Ebola vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Gine'de 4 Mart'tan bu yana ilk kez yeni Ebola vakası tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gine'de 4 Mart'tan bu yana ilk kez yeni Ebola vakası tespit edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika bölgesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Soulouta bölgesinde bir kişide Ebola virüsü tespit edildiği kaydedildi.

Gine'de 4 Mart'tan bu yana Ebola vakası görülmediği vurgulanan açıklamada, "Maalesef Gine'de yeni Ebola vakası tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Salgının diğer bölgelere yayılmasını önlemek için çalışmalar başlatıldı.

Gine'de 13 Şubat'ta "2'nci Ebola salgını" ilan edilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kondo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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