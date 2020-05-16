Gine'de OHAL bir ay uzatıldı, sokağa çıkma yasağı saatleri kısaltıldı
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Gine'de OHAL bir ay uzatıldı, sokağa çıkma yasağı saatleri kısaltıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gine Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Mart'tan beri yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatıldı.

Gine'de OHAL bir ay uzatıldı, sokağa çıkma yasağı saatleri kısaltıldı
16.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:48

Batı Afrika ülkelerinden Gine Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 26 Mart'tan beri yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Ulusa Sesleniş konuşmasında, ülkedeki OHAL'in dünden itibaren bir ay geçerli olmak kaydıyla uzatıldığını açıkladı.

Başkent Konakri'deki sokağa çıkma yasağının hafifletildiğini ve ileride tamamen kaldırılmasının planlandığını belirten Conde, başkent ve çevre vilayetlerinde Coyah ile Dubreka'da sokağa çıkma yasağının 22.00 - 05.00 saatleri arasına alındığını kaydetti. Conde ülkenin değer bölgelerindeki sokağa çıkma yasağının ise tamamen kaldırıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Conde, ayrıca Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler ile belirli saatlerdeki elektrik kesintisine karşı Konakri Coyah ve Dubreka'da düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü protestolardaki güvenlik güçlerinin müdahalesine yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Diğer yandan, ülkede Kovid-19 önlemleri için getirilen seyahat kısıtlamaları, toplu ibadet mekanlarının, üniversiteler dahil tüm okulların kapalı tutulması ile maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden sayılan Gine'de 1422 Kovid-19 aktif vaka sayısının yanı sıra virüs bulaşan 1094 kişi iyileşti, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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