Gine'de muhalif Mamadi Conde'ye 5 yıl hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gine'de muhalif Mamadi Conde'ye 5 yıl hapis cezası verildi

09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
Gine'de muhalif Mamadi Conde'ye 5 yıl hapis cezası verildi

Gine'de muhalif isimlerden Mamadi Conde, sosyal medyada ırkçılık söylemleri içeren mesajlar paylaştığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edildi.

Gine'de muhalif isimlerden Mamadi Conde, sosyal medyada ırkçılık söylemleri içeren mesajlar paylaştığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dixinn Bölge Mahkemesi, "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" suçlarından yargılanan muhalif Conde'ye, 5 yıl hapis ve 100 milyon Gine frangı para cezası verdi.

Muhalefetten Demokrasi ve Gelişim İçin Gine Birliği partisi Başkanı Pepe Francis Haba, basına yaptığı açıklamada, "Suçlanan diğer muhalifler gibi Conde de iktidara uymayan bir söyleme sahip olduğu için cezalandırıldı." ifadesini kullandı.

Ülkede 18 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tutuklanıp gözaltına alınan Conde, bir süredir karısı ve çocuklarıyla Kanada'da yaşıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Buse Varol Burcu Biricik Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gine'de muhalif Mamadi Conde'ye 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:52:39. #1.14#
title