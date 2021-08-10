Gine'de Marburg humması nedeniyle hayatını kaybeden kişiyle temaslı 155 kişi gözlem altında

Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesi üzerine, hastayla temaslı 155 kişi gözlem altında tutuluyor.

Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesi üzerine, hastayla temaslı 155 kişi gözlem altında tutuluyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden hastayla temaslı 155 kişinin gözlem altında tutulduğu ve şimdilik hiçbirinde hastalığın bulgularına rastlanmadığı belirtildi.

Halkın virüse karşı bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, muhtemel vakaların hızlıca tespit edilmesi için yetkililerin harekete geçtiği ve temaslı vakaların 21 gün karantinada tutulacağı vurgulandı.

Batı Afrika'da ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da çıkış noktası olan ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Marburg humması tespit edilen kişinin durumundan Dünya Sağlık Örgütü haberdar edilmiş ve hasta tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg salgını görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan