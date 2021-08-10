Gine'de Marburg humması nedeniyle hayatını kaybeden kişiyle temaslı 155 kişi gözlem altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gine'de Marburg humması nedeniyle hayatını kaybeden kişiyle temaslı 155 kişi gözlem altında

Gine'de Marburg humması nedeniyle hayatını kaybeden kişiyle temaslı 155 kişi gözlem altında
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesi üzerine, hastayla temaslı 155 kişi gözlem altında tutuluyor.

Gine'de bir kişide Marburg humması tespit edilmesi üzerine, hastayla temaslı 155 kişi gözlem altında tutuluyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden hastayla temaslı 155 kişinin gözlem altında tutulduğu ve şimdilik hiçbirinde hastalığın bulgularına rastlanmadığı belirtildi.

Halkın virüse karşı bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, muhtemel vakaların hızlıca tespit edilmesi için yetkililerin harekete geçtiği ve temaslı vakaların 21 gün karantinada tutulacağı vurgulandı.

Batı Afrika'da ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da çıkış noktası olan ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Marburg humması tespit edilen kişinin durumundan Dünya Sağlık Örgütü haberdar edilmiş ve hasta tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebola'nın yakın akraba türü olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg salgını görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Muslera Burak Yılmaz Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gine'de Marburg humması nedeniyle hayatını kaybeden kişiyle temaslı 155 kişi gözlem altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:01:22. #1.14#

title