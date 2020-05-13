Gine'de Kovid-19 protestosunda 7 sivil hayatını kaybetti Gine Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda 7 sivil yaşamını yitirdi.

Gine Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda 7 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Konakri ve yakınlarındaki Coyah ve Dubreka kentlerinde halk, polisin şehirler arası ulaşımı durdurmak amacıyla yollara barikat kurmasını protesto etti.

Belli saatlerde elektrik kesintisine gidilmesine de tepki gösteren protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı.

Polisin göstericilere müdahalesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Gine'de 2 bin 298 vaka tespit edildi.

Virüs bulaşan 11 kişi ölürken, 816 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA