Gine'de eylül itibarıyla aşı pasaportu uygulamasına geçilecek
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Gine'de eylül itibarıyla aşı pasaportu uygulamasına geçilecek

Gine'de eylül itibarıyla aşı pasaportu uygulamasına geçilecek
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşı pasaportu zorunluluğu geliyor.

Gine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşı pasaportu zorunluluğu geliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 15 Eylül'den itibaren ülkeye girişlerde vize almak için çift doz Kovid-19 aşısı olunduğunu ibraz eden bir belge ya da son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu istenecek.

Ülke içi seyahatlerde ise çift doz Kovid-19 aşısı olunduğunu gösteren aşı pasaportu sorulacak, tek başına negatif PCR testi sonucu kabul edilmeyecek.

Aşı pasaportuna aynı zamanda "Epi Pass" ismi verilen dijital uygulama üzerinde de ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı da dahil tüm devlet kurumlarında bir süredir aşı pasaportu uygulaması kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve bakanlıklara, aşı pasaportu bulunmayan ya da son 3 ayda Kovid-19 geçirdiğini ibraz edemeyenler alınmıyor.

Yaklaşık 13 milyon nüfuslu Gine'de bugüne kadar 27 bin 507 kişi Kovid-19'a yakalandı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 947 bin kişinin aşı olduğu ülkede, sipariş verilen 6,8 milyon doz aşıyla yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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