Gine'de eski Hükümet Sözcüsü cunta tarafından alıkonuldu - Haberler
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Gine'de eski Hükümet Sözcüsü cunta tarafından alıkonuldu

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Gine'de eski Hükümet Sözcüsü cunta tarafından alıkonuldu

Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından eski Hükümet Sözcüsü ve eski Endüstri Bakanı Tibou Kamara, cunta tarafından alıkonuldu.

Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından eski Hükümet Sözcüsü ve eski Endüstri Bakanı Tibou Kamara, cunta tarafından alıkonuldu.

Yerel basında çıkan haberler de, cumayı cumartesiye bağlayan gece evine baskın düzenlenen Kamara, askeri üniformalı kişilerce kaçırıldı.

Nereye götürüldüğü bilinmeyen Kamara, dün öğleden sonra serbest bırakıldı.

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada da olay doğrulanırken Kamara'nın cuntaya karşı tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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