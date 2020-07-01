Gine'de elektrik kesintisi protestolarında 40 gözaltı Batı Afrika ülkesi Gine'de elektrik kesintisinin protesto edildiği olaylı gösterilerde birçok kişinin yaralandığı 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gine'de elektrik kesintisinin protesto edildiği olaylı gösterilerde birçok kişinin yaralandığı 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kankan kentinde halk uzun süredir devam eden elektrik kesintisini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Elektrik dağıtım şirketinin ana binasına yönelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler iktidar partisinin kentteki binasına yönelerek, binaya ciddi zarar verdi.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri 40 kişiyi gözaltına aldı.

Zayıf elektrik altyapısı nedeniyle Gine'de sık sık elektrik kesintisi protestoları düzenleniyor.

Zengin alüminyum, altın, elmas ve demir madeni kaynaklarına rağmen, nüfusunun yarısından fazlası günlük yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Kaynak: AA