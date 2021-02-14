Gine'de Ebola nedeniyle 4 kişi öldü
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Gine'de Ebola nedeniyle 4 kişi öldü

14.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:22
Gine'de Ebola nedeniyle 4 kişi öldü

Gine'de 4 kişinin Ebola nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Gine'de 4 kişinin Ebola nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede Ebola nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansından yapılan açıklamada, ocak sonunda bir hemşirenin Ebola yüzünden yaşamını yitirdiği, hemşirenin cenaze törenine katılan 8 kişide hastalığın semptomlarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği, diğerlerinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bakanlığın, temaslı kişileri tespit etmeye çalıştığı ve acil bir toplantı düzenleyeceği öğrenildi. Ebola 2016'dan bu yana ilk kez ülkede ölüme yol açtı.

- Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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