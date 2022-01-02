Gine'de devrik lider Conde'nin tedavi için yurt dışına çıkışına izin verildi - Haberler
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Gine'de devrik lider Conde'nin tedavi için yurt dışına çıkışına izin verildi

Gine'de devrik lider Conde'nin tedavi için yurt dışına çıkışına izin verildi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Gine'de cunta yönetimi, askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin tedavi için yurt dışına çıkışına izin verdi.

Gine'de cunta yönetimi, askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin tedavi için yurt dışına çıkışına izin verdi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, cunta yönetimi, Eylül 2021'de Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrilen ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan Conde'nin tedavi olmak için yurt dışına çıkışını kabul etti.

Devrik liderin yurt dışındaki tedavisinin bir ay süreceği belirtildi.

5 Eylül Darbesi

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat kendisinin bu göreve getirdiği Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle darbe yaptıklarını açıklamıştı.

Darbe sonrası Doumbouya, 1 Ekim'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Gine'de darbeyle devrilen ve gözaltında tutulan Cumhurbaşkanı Conde, 30 Kasım 2021'de yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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