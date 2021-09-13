Gine'de darbe sonrası hükümet kurma çalışmaları

Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen darbe sonrası askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) yarından itibaren hükümet kurmak için görüşmelere başlayacak.

CNRD'den yapılan açıklamada, cunta lideri Mamady Doumbouya, yarından itibaren geçiş hükümeti kurmak için sırasıyla siyasi parti liderleri, din adamları, sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, madencilik şirketi yetkilileri, işveren örgütleri, banka ve sendika temsilcileriyle bir araya gelecek.

Görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan cuntaya destek veya teşekkür amacıyla düzenlenecek sokak eylemleri de yasaklandı. Ayrıca, görevini kötüye kullanan güvenlik güçlerini şikayet etmek için de özel ihbar hattı oluşturuldu.

Conde istifa etmiyor

Yerel basında çıkan haberler de de 5 Eylül'den bu yana asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin tüm baskılara rağmen istifa etmeye yanaşmadığı kaydedildi.

Conde'nin başkentteki bir otelde tutulduğu ve geçen hafta Conde ile görüşen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyetinin burada Conde'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Bir süre yemek yemeği reddeden Conde'nin son birkaç gündür yemek yemeye başladığı da vurgulandı.

Conde'nin hala cunta tarafından hazırlanan istifa mektubunu imzalamadığı ve "bunu imzalamaktansa ölürüm" dediği iddia edildi.

Doumbouya'nun ise ECOWAS heyetine, "Conde bizim büyüğümüz, ona zarar verecek hiçbir şey yapmıyoruz." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bilgisayar ve telefonundan uzakta sadece televizyon bulunan bir odada tutulan Conde'nin, bilgisayarının kendisine iade edilmesini istediği bilgisi de paylaşıldı.

New York'ta 23 Eylül'de başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gine adına konuşması planlanan Conde'nin yerine bu hitabı kimin yapacağı da merak ediliyor.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.