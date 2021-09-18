Gine'de darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde sürgüne yollanmayacak - Haberler
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Gine'de darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde sürgüne yollanmayacak

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Gine'de darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde sürgüne yollanmayacak

Gine'de 5 Eylül'deki askeri darbenin ardından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin başka bir ülkeye gönderilmeyeceği duyuruldu.

Gine'de 5 Eylül'deki askeri darbenin ardından alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin başka bir ülkeye gönderilmeyeceği duyuruldu.

Devlet televizyonunda RTG'de askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) tarafından hazırlanan bir bildiri okundu.

Bildiride, Cumhurbaşkanı Conde'nin hali hazırda Gine'de bulunduğu ve hiçbir yere gönderilmeyeceği belirtilerek, bu konuda hiçbir "baskıya boyun eğilmeyeceği" kaydedildi.

Dün Gine'yi ziyaret eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun, Conde'ye ülke dışına çıkarmayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Conde'nin de bu teklifi reddettiği, yakın zamanda özel konutuna döneceğine inandığı kaydedilmişti.

Daha önce de komşu ülke Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Conde'yi Gine dışına çıkarmak için Fransa ve Kongo Cumhuriyeti'nin kendisiyle iletişime geçtiğini söylemişti.

CNRD bildirisinde geçen "baskılara boyun eğilmeyeceği" ifadesinin, bu girişimlere atfen söylendiği tahmin ediliyor.

ECOWAS heyetinin dünkü ziyaretinden hemen sonra cunta, Conde'nin ülkesinde bulunduğu göreve yakışır şekilde insanca muamele göreceğini açıklamıştı.

Conde'nin ise hala istifa mektubunu imzalamadığı ve "bu mektubu imzalamaktansa ölürüm" dediği belirtiliyor.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gine'de darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde sürgüne yollanmayacak - Haberler
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