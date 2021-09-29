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Gine'de cunta, Senegal ve Gine Bissau sınırlarını yeniden açtı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Gine'de cunta, Senegal ve Gine Bissau sınırlarını yeniden açtı

Gine'de 5 Eylül'deki darbeyi gerçekleştiren askeri cunta, komşu Gine Bissau ve Senegal'le sınırları yeniden açtı.

Gine'de 5 Eylül'deki darbeyi gerçekleştiren askeri cunta, komşu Gine Bissau ve Senegal'le sınırları yeniden açtı.

Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, geçen yıl ekim ayında yapılan seçimler öncesinde güvenlik gerekçesiyle kapatılan sınırların yeniden açıldığı duyuruldu.

Cunta tarafından devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde, aktivistlerin ve sürgündeki muhalif liderlerin Senegal sınırını kullanarak ülkeye silah soktuğunu ileri sürerek sınır kapılarını kapatmıştı.

Labe Kenti Ticaret Odası Başkanı Thierno Amadou Daka da kararın ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir kapalı tutulan kapıların açılmasıyla iş adamlarının rahat bir nefes aldığını kaydetti.

Darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya'nın 8 Eylül'de destek almak için Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gine Bissau Devlet Başkanı Umar Sissoko Embalo ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, eski Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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