Gine'de cumhurbaşkanlığı yarışını Alpha Conde önde götürüyor
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Gine'de cumhurbaşkanlığı yarışını Alpha Conde önde götürüyor

23.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:51
Gine'de cumhurbaşkanlığı yarışını Alpha Conde önde götürüyor

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların büyük bir kısmı sayılırken, geçici ilk sonuçlara göre yarışı mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde önde götürüyor.

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların büyük bir kısmı sayılırken, geçici ilk sonuçlara göre yarışı mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde önde götürüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) 38 seçim bölgesinden 37'sinden gelen oyları saydı.

Buna göre 82 yaşındaki Halkın Yürüyüşü Partisinin (RPG) lideri ve adayı Conde, yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 2,4 milyon oy alarak, tüm rakiplerine fark attı.

Conde'nin en büyük rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri ve adayı Cellou Dalein Diallo ise 1,2 milyon oy aldı.

CENI'nin gün içinde sayımı tamamlayıp, geçici ilk sonuçları duyurması bekleniyor.

İlk turda 12 adayın yarıştığı seçimde, gerekmesi halinde ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

Zafer ilanı gerginliğin fitilini ateşledi

Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını belirtmişti.

UFDG de kendilerine ulaşan sonuçlara göre hareket edileceğini, CENI ya da Anayasa Mahkemesinin açıklamalarının beklenmeyeceğini bildirmişti.

Diallo'nun bu açıklaması, CENI ve Conde'nin partisi RPG tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Twitter'dan açıklama yapan Diallo da evinin bulunduğu bölgedeki tüm yolların güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını ve "evinde kıpırdayamaz halde" beklediğini ifade etmişti.

Seçimin ertesi gününden bu yana güvenlik güçleriyle sokağa çıkan eylemciler arasında çıkan olaylarda biri polis 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi, Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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