Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
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Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
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Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu - Haberler
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