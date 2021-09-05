Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan