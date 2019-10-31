Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye destek gösterisi

31.10.2019 20:16

Batı Afrika ülkesi Gine'de bir dönem daha seçilmesine imkan verecek anayasa değişikliği referandumu öneren Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye destek gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, yurt dışından dönen Cumhurbaşkanı Conde'ye desteklerini göstermek isteyen binlerce kişi havaalanını ve yolunu doldurdu. Göstericilerin, iktidar partisinin sarı ve beyaz renklerini taşıyan tişörtlerinde, "Yeni anayasaya evet", "Referanduma gidelim" yazıları yer aldı.

Muhalefet, hükümetin kamu fonlarıyla finanse ettiği gösteriye kamu çalışanları ile öğrencileri katılmaya zorladığını ileri sürdü.

Muhalefet, Conde yönetiminin, geçen hafta düzenlenen yüzbinlerce kişilik muhalif gösteriye cevap vermek amacıyla destek gösterisi düzenlediğini iddia etti.

Geçen haftaki referandum karşıtı gösteriye, organizatörlere göre bir milyon, hükümete göre 30 bin kişi katılmıştı.

Gine'de ekimin ikinci haftasında anayasa değişikliğine yönelik referanduma karşı çıkanların düzenlediği gösterilerde 8 sivil hayatını kaybetmişti.

Bir kişinin en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapmalarını istemişti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

Kaynak: AA