Gine'de bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu
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Gine'de bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu

Gine'de bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu
BBC - Haberler | Dünya

Batı Afrika ülkesi Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında duyulan silah seslerinin ardından olayın darbe girişimi olduğu duyuruldu.

Batı Afrika ülkesi Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında duyulan silah seslerinin ardından olayın darbe girişimi olduğu duyuruldu.

83 yaşındaki Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğunu gösteren, henüz doğrulanmamış görüntüler paylaşıldı.

Askerler televizyon yayınına çıkarak yönetime el koyduklarını ifade ederken, Savunma Bakanlığı darbe girişiminin başkanlık muhafızları tarafından püskürtüldüğünü ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği darbe girişimini kınadı ve Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Gine, yıllar süren iç kargaşa ve yönetim boşluğu nedeniyle dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi haline geldi.

'Anayasa askıya alındı'

Ülkenin ulusal televizyonuna çıkan dokuz asker, sonu gelmeyen yolsuzluk, yönetim boşluğu ve yoksulluk nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Kendilerini Ulusal Uzlaşma ve Kalkınma Komitesi olarak tanımlayan askerler, anayasanın askıya alındığını, daha kapsayıcı bir yeni anayasa için istişarelerin gerçekleşeceğini belirtti.

Darbe girişiminin, Albay Mamady Doumbouya'nın başında olduğu Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığı iddia edildi.

BBC'nin henüz doğrulamadığı bir videoda, Conde bir kanepede kot pantolon ve bir gömlekle otururken görülüyor. Askerler Conde'den silahsız olduğunu doğrulamasını isterken Conde yanıt vermeyi reddediyor.

Darbe yaptığını açıklayan asker grubu, tüm kara ve hava sınırlarının bir haftalığına kapatıldığını da ekliyor.

Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 83 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Gine'nin yanında olacaktır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır" değerlendirmesine yer verilirken, "dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler" ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır" ifadesi kullanıldı.

BBC
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