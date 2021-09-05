Gine'de askerin yönetime el koyduğu iddia edildi
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Gine'de askerin yönetime el koyduğu iddia edildi

Gine'de askerin yönetime el koyduğu iddia edildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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