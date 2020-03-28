Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında "evet"le kabul edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında "evet"le kabul edildi - Haberler
22 Mart, Afrika, Gine, Güncel

Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında "evet"le kabul edildi

Batı Afrika ülkesi Gine'de hükümetin referanduma sunduğu anayasa değişikliğinin yüzde 91,5 oranında evet oyuyla kabul edildiği bildirildi.

28.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:00
Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında

Batı Afrika ülkesi Gine'de hükümetin referanduma sunduğu anayasa değişikliğinin yüzde 91,5 oranında evet oyuyla kabul edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) 22 Mart'ta genel seçimlerle birlikte yapılan, muhalefetin boykot ettiği referandum sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği, yüzde 91,59 oranında evet oyu alırken, yüzde 8,41 oranında hayır oyu aldı.

Referanduma katılım oranı yüzde 61 oldu.

Conde, yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin talimatıyla 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum, 22 Mart'ta genel seçimle birlikte yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'yle (FNDC) birlikte hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Haberler
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği Haberler
Amazon'dan Türkiye'ye 3,5 milyon liralık koronavirüs desteği
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ender Saraç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ersun Yanal Basketbolcu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Rize İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında "evet"le kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 01:18:41. #1.14#
title