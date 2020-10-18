Gine, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Gine'de cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Gine'de cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, oy verme merkezleri yerel saatle 07.00'de açıldı.

Bazı merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde, en büyük çekişmenin Halkın Yürüyüşü Partisinin adayı (RPG) mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo arasında yaşanacağı belirtiliyor.

Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin 2'nci tura kalması bekleniyor.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yanan ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), geçen yıl ekimden bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan