Gine Cumhurbaşkanı Conde, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptırdı
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Gine Cumhurbaşkanı Conde, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptırdı

16.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:57
Gine Cumhurbaşkanı Conde, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptırdı

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Conde, canlı yayında Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısını yaptırdı.

Gine'de 60 doz Sputnik V aşısı, 30 Aralık 2020 itibarıyla aralarında bakan ve kamu görevlilerinin de bulunduğu gönüllüler üzerinde denenmeye başlanmıştı.

Ulusal Sağlık Güvenliği Direktörü Sakoba Keita, Rusya'dan 2 milyon doz aşı siparişi verdiklerini belirtmiş, Çin'e de aşı alımı için talepte bulunulduğunu dile getirmişti.

Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 14 bin 65 kişi virüse yakalandı, bunlardan 13 bin 318'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 81 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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