Gine Bissau'da uluslararası toplumun tanımadığı Başbakan istifasını sundu

09.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:20

Gine Bissau'da, Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de atadığı Başbakan Faustino Imbali'nin istifa ettiği bildirildi.

Yerel basına göre, Devlet Bakanı ve Imbali'nin sözcüsü Francelino Cunha, Başbakan'ın istifa mektubunu cumhurbaşkanlığına sunduğunu belirtti.

Cunha, Imbali'nin ülkesinde silahlı bir çatışmadan sorumlu olmak istemediği için istifa ettiğini aktardı.

24 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke turunda olan Cumhurbaşkanı Vaz, henüz Imbali'nin istifasını kabul etmedi.

Afrika Birliği (AfB) ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes hükümetini feshetmesinin yasa dışı olduğunu, Gomes'in yerine atanan Imbali'yi tanımadıklarını duyurmuştu.

ECOWAS'ın "istifa et ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın" ultimatomu verdiği Imbali, ayrıca ülkede görev yapan ECOWAS birliklerinin, hükümetinin feshini kabul etmeyen Gomes'in ekibinin bulunduğu devlet binalarını koruyarak çalışmasını engellediğini belirtiyor.

Kaynak: AA