Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hasta öldü - Haberler
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Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hasta öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hasta öldü

Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da sağlık çalışanları, çalışma koşulları, ücretler, yetersiz donanıma sahip Hastaneler ve klinikler nedeniyle greve gitti. Hemşireler Sendikası Sözcüsü Garcia Batican Sampaio düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının greve gitmesi ile sağlık sistemini felç olduğunu ve 30'dan fazla hastanın hayatını kaybettiğini aktardı. Sampaio, "Ülke çapında sağlık sektörünü tamamen felç eden boykottan ve ölümlerden hükümeti sorumlu tutuyorum" dedi.

Hükümet Sözcüsü Fernando Vaz ise yaptığı açıklamada, "Bu trajediden sorumlu olanlar adalete teslim edilecek" dedi.

Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana yaşanan dokuz darbe veya darbe girişimi nedeniyle siyasi istikrara kavuşamazken, ülke ekonomisinin kaju fıstığı ihracatına bağımlılığı devam ediyor.

Kapsamlı reform çağrısında bulunan 2017 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raporuna göre, Gine Bissau'da çoğu tıbbi klinikte elektrik veya su yok, maaşlar düşük ve anne ölüm oranları dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor. Raporda ayrıca, 2016 yılında sağlık çalışanlarının grevi sırasında 24 hastanın öldüğü belirtildi. - CONAKRY

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Haber: Gine Bissau'da sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle 30'dan fazla hasta öldü - Haberler
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