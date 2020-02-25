Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor

25.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:46

Gine Bissau'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), Yüksek Mahkemenin kararıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu oylarını yeniden sayacak.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, CENI'nin seçim sonuçlarıyla birlikte bir adayın zaferini ilan ederek yetkisini aştığına hükmetti.

Mahkeme, CENI'den 29 Aralık'ta düzenlenen ve muhalefetin adayı Umaro Sissoco Embalo'nun yüzde 53,55, iktidardaki PAIGC partisinin adayı Domingos Simoes Pereira'nın yüzde 46,45 oranında oy aldığı seçimde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Talimata uyacağını bildiren CENI, oy sayımında bulunmaları için iki adayın temsilcilerini komisyon merkezine çağırdı.

Embalo'nun iki gün içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyordu.

Seçim siyasi kriz ortamında yapılmıştı.

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın, seçime bir aydan az bir süre kala 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alarak başka bir ismi ataması yeni bir siyasi krize neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların da tepkisiyle Gomes görevine geri dönmüş ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri zamanında düzenlenmişti.

Seçimin 29 Aralık'ta yapılan ikinci turundan muhalif aday Embalo galibiyetle çıkmıştı. İktidar partisinin adayı Pereirea, düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), konuyu 9 Aralık'taki Afrika Birliği (AfB) zirvesi sırasında bir toplantıda ele almış ve Gine Bissau'dan anlaşmazlığın hızlı bir şekilde çözülmesini talep etmişti.

Kaynak: AA