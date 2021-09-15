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GİMBİRDER törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
GİMBİRDER törenle açıldı

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Meslek Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER) Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyete girdi.

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Meslek Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER) Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyete girdi.

Yalova Valisi Muammer Erol AK Parti Yalova Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Giresun Milletvekili, AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk ve davetlilerin katılımıyla hizmete giren dernek Türkiye'de ilk olma özelliğinde.

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Meslek Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER), Altınova Devlet yolu altı Mustafa Bilişik İş Merkezinde hizmete girdi. Rüstem İnce'nin başkanlığını yaptığı dernek sektörü tek çatı altına toplayan STK olma özelliğinde. Derneğin 250 üyesi bulunuyor.

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Meslek Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER)'nin açılışı; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova Ticaret Odası Başkanı Tahsin Becan, MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, gemi sektörü temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. - YALOVA

GİMBİRDER törenle açıldı

GİMBİRDER törenle açıldı

GİMBİRDER törenle açıldı

GİMBİRDER törenle açıldı

GİMBİRDER törenle açıldı

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Haber: GİMBİRDER törenle açıldı - Haberler Ekonomi
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