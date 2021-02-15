Gimbal kamera özelliği LG Wing ile mobil cihazlara taşındı

LG Electronics'in (LG) geçen günlerde Türkiye pazarına sunduğu LG Wing, Gimbal kamera özelliğini bir mobil cihaza taşıyan ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG, akıllı telefonu LG Wing'i geçen günlerde Türkiye pazarına sundu. Üçlü arka kamerasından gelen "benzersiz" formuyla tüketicilere yepyeni mobil deneyimler sunan LG Wing, özellikle video çekmekten hoşlanan kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak birçok özelliğe sahip.

"Temel mod" ve "döndürme modu" olarak iki farklı şekilde kullanılabilen LG Wing, döndürme modunda iken telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda çeviriyor. Böylelikle telefon, aynı anda aynı ya da farklı işlemler için kullanılabilecek iki ekrana sahip oluyor. LG Wing sahipleri, bir film izlerken aynı anda arkadaşlarıyla yazılı şekilde sohbet edebiliyor ya da bir oyun oynarken diğer ekrandan oyunun yönlendirmelerini takip edebiliyor. İki ekranlı telefon, özellikle video çekmekten hoşlanan ya da mesleği sürekli video çekmesini gerektiren kullanıcılar için bulunmaz bir fayda sağlıyor.

İki video çekebilme ve ses bokeh efekt özelliği

64 MP ultra yüksek çözünürlüklü OIS, 12 MP ultra geniş büyük piksel ve 13 MP. 32 MP açılır kamera olmak üzere üç arka kameraya sahip olan LG Wing, telefonun arka kameralarından birini aynı anda kullanarak döndürme modunda "çift kayıt" yapabiliyor. Kayıtlar, tek bir dosyada veya en boy oranı 1: 1 veya 16: 9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada birlikte kaydedilebiliyor.

Kullanıcıların en çok işine yarayan özelliklerden biri de video veya fotoğraf, ana ekranda görüntülenirken ikinci ekranın özel bir düzenleme paleti olarak kullanılabilmesi. LG Wing'de ayrıca, hızlandırılmış çekim (timelapse kontrolü), istenen seslerin ön plana çıkmasını sağlayan ses bokeh özelliği ve ASMR kaydı gibi gelişmiş görüntüleme çözümleri koleksiyonu olan LG Creator's kit bulunuyor.

Dünyanın ilk Gimbal kamera özelliği

Bir akıllı telefonda dünyada ilk olan Gimbal hareket kamerası, LG Wing'in ikinci ekranını kullanışlı bir tutma alanı haline getiriyor. Böylelikle geleneksel çubukla gerçekleştirilmesi zor olan tek elle yatay modda yapılan çekimler daha net ve pürüzsüz görüntüler içeriyor.

LG Wing, kamera açısını kontrol etmek için bir kumanda kolu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir Gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz