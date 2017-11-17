Gima'nın Üçüncü Marketi, Ankara Sincan'da Hizmete Açıldı

CarrefourSA, süpermarket zinciri olan Gima'ya yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlar kapsamındaki üçüncü Gima marketi, Ankara'nın Sincan ilçesi Vatan Caddesi'nde açıldı.



CarrefourSA Süper - Gurme - Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik, "Ankaralılar için duygusal bir bağa sahip olan Gima'yı doğduğu şehirde yaygınlaştırıyoruz. Gima, sebze - meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerini karşılarken aynı zamanda da uygun fiyat politikasıyla tüketiciler için alışverişin hesaplısı anlamına geliyor" dedi. - İSTANBUL