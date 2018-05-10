Gima, 6. Mağazasını Trabzon'da Açtı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Gima'yı Trabzonlu tüketicilerle yeniden buluşturdu.

Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi'ndeki mağazanın açılışında konuşan CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, Türkiye genelinde 6. mağazanın açılışını Trabzon'da yaptıklarını söyledi.

Gima'nın, hesaplı alışverişin adresi olması özelliğiyle tüketiciler tarafından sıkça tercih edildiğini belirten Erçevik, "Aynı yerde 1994 yılında Gima tabelası taşıyan mağazamız vardı. 1994 ile 2005 yılları arasında faaliyet gösteren mağaza, 2005'den bugüne kadar da CarrefourSA olarak hizmet veriyordu. Bugün yine mağazamız tekrar özüne döndü. Gima biliyorsunuz özellikle tazeliği ve uygun fiyatlarıyla bulunduğu her noktada adres olan bir yer." diye konuştu.

Erçevik, Trabzon'da daha önceden de faaliyet gösteren mağazanın, tüketicilerde önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, bunun en iyi örneğinin de Trabzonlu bir ailenin kızına "Gima" ismini vermeyi tercih etmesi olduğunu kaydetti.

Anne ve babası tarafından kendisine markanın adı verilen Gima Çolak ise açılış için kendisinin de çağrılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İsminden dolayı çevresinden farklı tepkiler aldığına işaret eden Çolak, "İlk olarak, 'yabancı mısın?' diye soranlar oluyor. Daha sonra ise annemin ya da babamın yabancı olduğunu düşünüyorlar." dedi.

Mağazanın açılışını çalışanlarla birlikte yapan Erçevik ile Çolak, daha sonra horon ekibinin gösterisini izleyerek stantları gezdi. 732 metrekare satış alanı bulunan mağazanın, 26 personeliyle tüketicilerine hizmet vereceği belirtildi.