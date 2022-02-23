Gilead Türkiye'den "Remdesivir"e ilişkin duyuru Açıklaması

Gilead Türkiye, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen "Remdesivir"e ilişkin duyuru yaptı.

Gilead açıklamasında, "Küresel pandemiye ve yüzbinlerce can kaybına neden olan Kovid-19'un tedavisi için geliştirilen Remdesivir'e ilişkin yayınlanan bazı haberler ve hekimlerden tarafımıza ulaşan bilgiler sonucunda, halk sağlığının korunması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi adına Gilead Türkiye olarak kamuoyuna bu acil duyuruyu yapıyoruz.

ABD Acil Durum Kullanım İzni (EUA) ambalajı içinde ve Gilead markasını taşıyan, uygulanması halinde hasta güvenliği açısından tehlike arz edecek sahte Remdesivir ürünlerinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye veya burada üretilmeye devam ettiğine ilişkin bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

VEKLURY'nin Gilead tarafından geliştirilen ve Kovid-19 tedavisinde etkililiği kanıtlanmış (ilk onaylı) antiviral molekül olan Remdesivirin ticari marka adı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de VEKLURY, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır ve piyasada bulunmamaktadır. VEKLURY, Türkiye'de sadece Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla hasta adına ilaç temini başvurusu yoluyla veya toplu olarak ithalat talebinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış hastanelere tedarik edilebilmektedir.

Gilead markası taşıyan sahte Remdesivir dahil olmak üzere Remdesivir içerdiği iddia edilen diğer tüm ürünler yasa dışı kabul edilmeli ve hastalara uygulanmamalıdır. Ayrıca, VEKLURY toz halinde sunulur ve hastane ortamında intravenöz yolla uygulanır, eczanelerde veya online olarak satışı bulunmamaktadır. Bir eczane veya online pazar yeri aracılığıyla satılan ve Remdesivir içerdiği iddia edilen herhangi bir ürün yasa dışı kabul edilmeli ve hastalara uygulanmamalıdır.

Türkiye vatandaşlarının, hastaların, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığı Gilead'ın birinci önceliğidir. Bu basın duyurusu, Türkiye'deki tüm sağlık meslek mensuplarının, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen, ülkede satılan ve hastalara uygulanan Gilead markalı sahte Remdesivir ürünleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, Gilead markalı sahte Remdesivir ürünlerini tespit etmek ve bunları hem Gilead'a hem de Türkiye'deki sağlık otoritelerine bildirmek konusunda dikkatli olmalarını ve halk sağlığı yararına bu sahte ürünlerin satın alınmasından veya hastalara uygulanmasından kaçınmalarını sağlamayı amaçlamaktadır."

Gilead'ın bu sahte ürünleri Türkiye'deki sağlık otoritelerine ve kolluk kuvvetlerine bildirdiği ve tahkikat sürecinde bu kurumları desteklemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Satın aldığınız veya size sunulan Gilead markalı Remdesivirin sahte olduğunu düşünüyorsanız veya elinizde yukarıdaki lot numaralarını taşıyan Remdesivir bulunuyorsa, lütfen bu ürünü kullanmayın veya hastalarınıza uygulamayın ve hemen 'sahteilac@titck.gov.tr' adresinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/kacak-sahte-urunler sayfasından bildirim formuna erişebilirsiniz) ve 'kalite@gilead.com' adresinden Gilead'ın Kalite Departmanı'na bildirin." değerlendirmesinde bulunuldu.