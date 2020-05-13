Gilead Sciences, Kovid-19 tedavisinde "Remdesivir" ilacı için üretim anlaşması imzaladı
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Gilead Sciences, Kovid-19 tedavisinde "Remdesivir" ilacı için üretim anlaşması imzaladı

YENİ ABD'li ilaç firması Gilead Sciences, 4 Hindistan ve 1 Pakistan firmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın üretimi ve dağıtımında anlaştı.

Gilead Sciences, Kovid-19 tedavisinde
13.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:02

YENİ ABD'li ilaç firması Gilead Sciences, 4 Hindistan ve 1 Pakistan firmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın üretimi ve dağıtımında anlaştı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, üretilen ilaçların sağlık hizmetlerine erişimde önemli engellerle karşılaşan düşük ve alt orta gelirli 127 ülkede satılmasına izin verildiği kaydedildi.

Anlaşma uyarınca şirketlerin Remdesivir'in üretim hızını artırabilmeleri için Gilead'ın bilgi ve tecrübesinden yararlanabileceği belirtildi.

Şirketlerin ürettikleri ilaçlar için kendi fiyatlarını belirleyebileceğine de dikkat çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'la ilgili acil durumun sona erdiğini bildirene veya salgına yönelik aşının bulunduğu duyurulana kadar lisansların telifsiz verildiği kaydedildi.

Anlaşma yapılan firmalardan Jubilant Life Sciences Limited'in Genel Müdürü Hari S. Bhartia, klinik araştırmaları ve yasal onayları çok yakından izleyeceklerini belirterek, "İlacı düşük maliyette ve sürekli kullanılabilirliğe uygun olarak üretmeyi de planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Üretim izni verilen Cipla Limited'in Üst Düzey Yöneticisi Umang Vohra da ilacın ulaşılabilir olması için çabaladıklarını vurgulayarak, anlaşmanın salgından etkilenen milyonlarca kişinin kurtarılması yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İlacın Kovid-19 tedavisinde kullanıp kullanılmayacağına ilişkin klinik çalışmalar devam ederken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından ilaca yönelik acil kullanım izni verilmişti.

Japonya'da geçen hafta Kovid-19 tedavisinde Remdesivir'in kullanılması kararı alınmıştı.

Anlaşmalar, Hint şirketlerinin ilacı neredeyse tüm düşük gelirli ve alt orta gelirli ülkelerin yanı sıra "sağlık hizmetlerine erişimde önemli engellerle karşılaşan birçok üst orta gelirli ve yüksek gelirli ülkelerde" de satmasına izin veriyor. Listede Afganistan, Bangladeş, Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Fiji, Gana, Kenya, Nepal, Pakistan, Hindistan, Güney Afrika ve Sri Lanka gibi ülkeler yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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