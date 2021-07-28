Gilead Hepatit B'ye dikkat çekmek için kampanya başlattı
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Gilead Hepatit B'ye dikkat çekmek için kampanya başlattı

Gilead Hepatit B'ye dikkat çekmek için kampanya başlattı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Gilead, hepatit B'de düzenli tedavi ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek için "HEP VAR" adıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Gilead, hepatit B'de düzenli tedavi ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek için "HEP VAR" adıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Gilead'dan yapılan açıklamaya göre, kronik viral hepatitler (Hepatit B, C ve D) Türkiye'de de kronik karaciğer hastalığının en yaygın nedeni. Dünyada ise her yıl 1 milyondan fazla kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dünyada her üç kişiden birinin Hepatit B (HBV) ile karşılaştığı ve yaklaşık 250 milyondan fazla kişide HBV enfeksiyonu olduğu biliniyor. Türkiye'de ise 2 milyondan fazla kişinin HBV ile enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, Hepatit B'nin toplumda çok yaygın olmasına rağmen, farkındalığın düşük olduğunu kaydetti.

Hepatit B ile yaşayan birçok kişinin durumunun farkında olmadığını, tanı almış bazı hastaların ise sadece taşıyıcı oldukları için bu durumu küçümsediğini belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepatit B sinsi ilerleyen bir hastalık. Büyük oranda geç dönemde belirti veriyor, hastaların büyük çoğunluğu hastalıklarının farkında olmuyor veya hastalığın ilerlediğini fark edemiyor. Oysa hepatit B tedavi edilmediği takdirde ciddi karaciğer hasarına, siroza, hatta kansere neden olabiliyor. Hepatit B hastalarının, hem aldıkları ilaçlar hem de hastalığın yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle belirli aralıklarla hekimleri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki pandemi sürecinde virüs korkusuyla hastaneye gitmekten çekinen birçok hasta, hekim kontrollerini erteledi. Oysa Hepatit B beklemez ve ihmal etmeye gelmez. Hep Var kampanyası ile hem toplumu Hepatit B hakkında bilgilendirmeyi hem de Hepatit B'de düzenli tedavinin ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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