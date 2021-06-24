Gilead'da üst düzey atama

Gilead Türkiye'de Medikal İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, Medikal Direktör olarak Doğu Avrupa Merkezi ekibine atandı.

Gilead Türkiye'de Medikal İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, Medikal Direktör olarak Doğu Avrupa Merkezi ekibine atandı.

Gilead'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren, 33 yıldır HIV alanında önde gelen yenilikçi bir ilaç şirketi olarak tedavi, koruma, her basamakta tedaviye ulaşım ile yeni tedavi araştırmaları alanlarında ilerlemeler sağlayan Gilead'ın Doğu Avrupa Merkezi'ne bağlı 12 Doğu Avrupa ülkesi bulunuyor. Bu 12 ülkenin Medikal İlişkiler'i bundan böyle Özçağlı'nın yönetiminde olacak.

Özçağlı, haziran ayı itibarıyla yeni görevine başladı. Özçağlı'nın atamasıyla birlikte son 5 yıl içinde Gilead Türkiye'den global yönetime transfer olan yönetici sayısı da 11'e ulaştı.

Tahsin Gökçem Özçağlı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi'nde farmakoloji doktorasını tamamladı. Profesyonel iş hayatına Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başlayan Özçağlı, 2005 yılında Novartis ile ilaç sektörüne medikal bölümde adım attı.

Özçağlı, daha sonra Abbott'ta önce Ülke Medikal Liderliği, ardından EMEA Bölge Direktörlüğü görevlerini yürütürken, 2015 yılından bu yana ise Gilead Türkiye'de Medikal İlişkiler Direktörü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz