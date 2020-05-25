Gigi Datome form tutuyor Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncularından Gigi Datome, bireysel olarak yaptığı antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncularından Gigi Datome, bireysel olarak yaptığı antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde transfer iddialarıyla gündeme gelen Datome, çalışmalarını bireysel olarak spor salonunda sürdürüyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'in iptal olmasına rağmen, 32 yaşındaki İtalyan basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki performansıyla dikkat çekiyor.

2015 yılında sarı-lacivertli formayı giymeye başlayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 1 Euroleague şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA