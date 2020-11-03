GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı

03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:36
GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

GİGDER'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı pazarlama firmalarının, hileli reklamlar vererek 250 bin dolar karşılığında gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesine ilişkin kanunu kötüye kullanıldığı yönünde haberlerin gelmeye başladığı anımsatıldı.

Bunun önüne geçmek için GİGDER'in yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması için girişimde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterlerini belirlediklerini kaydetti.

Akbal, "Yabancıya satış yapan gayrimenkul geliştiricileri, proje satış pazarlama ve danışmanlık firmalarının lisanslanması için mevzuat önerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yabancıya konut satışının 2016'da 18 bin seviyesinde olduğunu hatırlatan Akbal, bu sene sonunda pandemiye rağmen söz konusu rakamın 2 katına ulaşılacağını aktardı.

Akbal, "Bir-iki sene içerisinde yıllık 50 bin rakamının aşılması hedefleniyor. Bu, Portekiz'in yabancıya sattığı konut adedinin iki katı demek. Ayrıca 60 bin bandında seyreden İspanya, Fransa ve İtalya'yı da neredeyse birkaç yıl içinde yakalayabileceğimize işaret ediyor." yorumunu yaptı.

"Yaşanabilecek olumsuzluklar ülkemize kaybettirir"

GİGDER Başkanı Akbal, böyle bir ligde mücadele ederken, içeride Türkiye'yi zora düşürecek her türlü olumsuzluğun ülkeye kaybettireceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tam da bu sebeple yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması ve sektörün düzenlenmesi için girişimlerde bulunduk. Bu bağlamda yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterleri hazırladık. Bu tür olumsuz örneklerin de önüne geçmek amacıyla, çalışmalarımızı bakanlığa ilettik. İTO'nun meslek komitelerinde de bu konuyu gündeme taşıdık. Amacımız mağduriyetlerin tamamen önüne geçmek ve sektörümüzde yüksek standardizasyonu sağlamaktır. Hep yüksek motivasyon ve dikkatle çalışıyor; gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz."

Akbal, oluşturmayı amaçladıkları memnuniyet ortamı sayesinde Türkiye'den konut alımı yapan pazarları çeşitlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

İlgili Haberler

MTSO Başkanı Kızıltan: 'Yapılandırmalar daha uzun vadeli olmalı'
MTSO Başkanı Kızıltan: "Yapılandırmalar daha uzun vadeli olmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor
TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak
TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Şafak Sezer Türkan Şoray
Spor Samatta Erol Bulut Adem Ljajic Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:53:43. #1.14#
title