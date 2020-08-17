GİGDER Başkanı Akbal'dan uluslararası yatırımcıya konut satışları değerlendirmesi Açıklaması Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772'ye çıktığını belirterek, "Özellikle uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan...

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772'ye çıktığını belirterek, "Özellikle uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladı." ifadesini kullandı.

Akbal, yazılı açıklamasında temmuz ayında yapılan konut satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası yatırımcıya konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre bir azalma olsa da pandemiye rağmen satışların iyi gittiğini dile getiren Akbal, haziran ayında uluslararası yatırımcıya bin 679 konut satıldığını, temmuz ayında bu rakamın 2 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Akbal, "Özellikle Uluslararası uçuşların açılması, pandeminin yarattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında da uluslararası yatırımcıya konut satışının artarak sürdüğünü belirten Akbal, pandeminin de etkisiyle şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla bütünleşik evlere talebinin artığını gözlemlediklerini bildirdi.

Akbal, ayrıca sağlık tesisleriyle entegre yapıların pandemiyle birlikte öne çıkmasını beklediklerini de ifade etti.

"İstanbul satışlarda ilk sırada"

GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul'un aldığını bildirdi.

İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışıyla Mersin ve 88 konut satışıyla Yalova'nın izlediğini aktaran Akbal, ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışının İran vatandaşlarına yapıldığını kaydetti.

"Temmuzda İran vatandaşları 540 konut aldı"

Temmuz ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 540 konut satın aldığını dile getiren Akbal, "İran'ı sırasıyla, 388 konutla Irak, 154 konutla Rusya Federasyonu, 149 konutla Afganistan ve 143 konutla Almanya izledi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA