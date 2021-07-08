Gigabyte, Vision Markalı 10 GbE Adaptörünü Duyurdu

Gigabyte, Vision markalı ürünlerinde yeni bir 10 GbE adaptörü duyurdu ve VISION markası, yayıncılar ve video yaratıcıları da dahil olmak üzere yaratıcıları hedefliyor.

, Vision markalı ürünlerinde yeni bir 10 GbE adaptörü duyurdu ve VISION markası, yayıncılar ve video yaratıcıları da dahil olmak üzere yaratıcıları hedefliyor. Bu adaptör hem yüksek veri aktarım hızı hem de basit bir beyaz renk şeması sunar. GIGABYTE, bu adaptörün ne zaman satın alınacağını veya bu VISION markalı 10 GbE adaptörünün fiyatının ne olacağını henüz açıklamadı.

Bu VISION 10 GbE adaptörü, cihazın ön tarafında bulunan Vision adı ile minimalist bir beyaz renk şeması sunarken, cihazın dış kısımları beyaz renk şemasına sahiptir; PCB görünüşte siyah bir renge sahiptir. Bu, kartın bir PC'de kolayca öne çıkmasını veya beyaz bir PC yapısına karışmasını sağlar.

Bu kart, hızlı veri aktarım hızlarına izin vermek için bir PCI-Express 3.0 x4 arabirimi kullanır ve bu hızlar, saniyede 10 MB ile saniyede 10 GB arasında değişen aktarım hızları sunar. Bu hızlar, Marvell AQtion AQC113C PHY yongası olan LAN denetleyicisi tarafından sağlanan güçlerdir. Bu çip, CAT6A ve CAT7 kablolamayı destekleyerek birçok inşaatçının aynı kabloları kullanmasına olanak tanırken yine de hızda önemli bir artış sağlar.

Bu kart, neredeyse tüm bilgisayar sistemlerine kolayca 10 GbE ağ bağlantısı eklemenin bir yolunu sunan tek bir RJ45 bağlantı noktası kullanır ve bilgisayarınıza bağlanmak için yalnızca bir PCIe x4 yuvası gerektirir. Bu VISION 10 GbE LAN kartı, Gigabit Ethernet kartlarına kıyasla 10 kat daha yüksek hız sunarak daha hızlı veri aktarımlarına olanak tanır.

Bu daha yüksek hızlar, evden çalışan kişilerin internet hızları nedeniyle herhangi bir darboğaz yaşamadan video düzenleme veya profesyonel iş yükleri yapmalarına olanak tanır. Bu 10 GbE LAN kartı hakkında dikkat edilmesi gereken bir nokta, tam olarak kullanılması için 10 GbE yönlendirici gerektirecektir.

Kaynak: Turkmmo