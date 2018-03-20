Gifa Holding, Benzin İhracatı İçin Kolları Sıvadı

Rafineri ve dağıtım şirketi almayı planlayan Gifa Holding, benzin ihracatı yapmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, 2018 yılı hedefleri arasında KKTC'de otel ve gazino projelerinin yanı sıra İran'da da akaryakıt rafineri firması satın alma konusunda görüşmelerini sürdüklerini ifade ederek, "İran'da bir akaryakıt rafineri firmasını satın almaya çalışıyoruz. Ayrıca KKTC'de de bir akaryakıt şirketinin satın alma görüşmelerini yapıyoruz. Bu satın almalardaki amacımız benzin istasyonlarını satın alıp akaryakıt satmak değil, direk dağıtım şirketini alıp ihracat yapmayı planlıyoruz" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri değerin altını da çizen Kısa, "Amacımız geçim sıkıntısı çeken vatandaşımıza bir nebze olsun yardım eli uzatmaktır. Bu amaçla her ay 2 bin aileye gıda yardımında bulunuyoruz. Bunun dışında sosyal anlamda katkı sağlamak için çok ciddi sponsorluklarımız oluyor. Bugüne kadar toplum faydası için çalıştığını düşündüğümüz hiçbir derneği geri çevirmedik. 2017 yılında yapmış olduğumuz sponsorluklar 2,5 milyon TL'yi geçmiştir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı önlemler doğrudur"

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan olaylara kayıtsız kalamayacağını söyleyen Yusuf Kısa, "Benim kişisel görüşüme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı önlemler doğrudur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bazılarının planını bozdu. Dünyanın bir ucundan gelen ABD'nin, Suriye topraklarında ne işi var. Ancak yanı başında yanan ateşe Türkiye'nin hamleleri kimilerini derinden rahatsız ediyor. Türkiye'nin üzerine çok ciddi bir oyun vardır. 2023 yılında son bulacak anlaşmaların da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu planlar 2000 yılından bu tarafa işleniyor. Afganistan'ı hedefe koyup Irak'a giren sonrasın da kuzeyinde bir federal Kürt devleti kurup referandum yaptıranların Suriye'de yapmak istedikleri de ortada. Ekonomik saldırılarla, darbelerle zor duruma sokulmaya çalışılan Türkiye, her zorluğu başarı ile atlattı ve kendi planını devreye koydu. Eski Türkiye'nin bunlarla mücadele etmesi cidden çok zordu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL