Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir apartmanın gider borusunda sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir apartmanın gider borusunda sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde bir apartmanın gider borusundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekibi, ağzı açık bırakılan borudan içeri giren ve betonun altından ilerleyen borudaki kediyi kurtarmak için betonu kırmaya başladı. Bu sırada, yavru kedi borunun girişine doğru yaklaştı. İtfaiyeci elini borunun içerisine sokarak yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.


Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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