Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir apartmanın gider borusunda sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde bir apartmanın gider borusundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekibi, ağzı açık bırakılan borudan içeri giren ve betonun altından ilerleyen borudaki kediyi kurtarmak için betonu kırmaya başladı. Bu sırada, yavru kedi borunun girişine doğru yaklaştı. İtfaiyeci elini borunun içerisine sokarak yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.