Gıdanın Geleceği İstanbul'da Tartışılacak

Gıda sektörünün önde gelen isimleri gıdanın sürdürülebilir geleceğini tartışmak üzere, 18 Ekim'de İstanbul'da toplanacak.

Gıdanın Geleceği İstanbul'da Tartışılacak

Gıda sektörünün önde gelen isimleri gıdanın sürdürülebilir geleceğini tartışmak üzere, 18 Ekim'de İstanbul'da toplanacak.

Kaynak: Dunya.com