'
"Gıdanı koru-sofrana sahip çık" projesinde belediyelerin rolü mercek altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Gıdanı koru-sofrana sahip çık" projesinde belediyelerin rolü mercek altına alındı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Türkiye'de gıda kayıp ve israfı ile mücadele kapsamında başlatılan "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip...

08.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:44

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Türkiye'de gıda kayıp ve israfı ile mücadele kapsamında başlatılan "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasının TBB Özel Oturumu düzenlendi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında telekonferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesiyle dünyaya rol model olma amaçlandı. Sürdürülebilir kalkınmanın Corona Virüs (COVID-19) döneminde insani ve çevresel kalkınma ile birlikte ciddi bir önem taşıdığı konusunda fikir alışverişi yapıldı. Türkiye genelinde gıda israfının önüne geçilmesini engelleyecek ana başlıklar ele alındı ve bu doğrultuda projeye katkı sağlayan ülke genelindeki belediyelerin rolü değerlendirildi.

Telekonferans aracılığıyla organize edilen programa, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu'nun katılım sağladı.

"İsrafa karşı kararlı duruşu kampanyanın başarısını ortaya koyacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, Türkiye'de gıda israfını yüzde 2 düşürüldüğünde 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabilindiğini belirterek, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi ile bu konuda da dünyaya rol model olmayı hedefliyoruz. Son 18 yılda bakanlığın yaptığı yatırımlar ve verilen desteklerle güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırıldı. Tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırarak 275 Milyar liraya çıkardık. 310 Milyar Lira tarımsal destek verdik. 585 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat, Tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik. 821 milyon insan açlıkla karşı karşıya! 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamakta. Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri, yani 1,3 milyar ton gıda kayıp ve israfa gidiyor. Bir yanda gıdalar çöpe atılırken, diğer yanda ise insanların açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski var. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin'in yüzölçümü kadar yani, 9,6 Milyon kilometrekare. Belediyelerimizin hali hazırda gıda kayıp ve israfı ile ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu kararlı duruşunun kampanyamızın başarısını ortaya koyacağına inanıyoruz. En büyük amacımız geniş kitlelere duyurulması. Belediyeler aynı zamanda pazar yeri, market, bakkal gibi gıda erişimi sağlayan yerleri denetleyen kurumlar. Başta işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme farkındalık oluşturma çalışmalarında belediyelerimize son derece ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Oluşturulan bu farkındalığı tabana yaymamız lazm"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise sürdürülebilir kalkınma pandemiden sonra insani ve çevresel kalkınmayla birlikte çok daha önemli hale geldiğinin altını çizerek, "Yeni tanımlamaları çok iyi bir şekilde görmemiz ve analiz etmemiz gerekiyor. Dünyada her 9 kişiden 1'i açlıktan vefat ederken 9 kişiden 1'i de obeziteyle mücadele ediyor. Güçlü liderlik, sağlık altyapısı, koordinasyon ve dayanışmayla diğer ülkelerden pozitif ayrıştık. Artık güçlü devlet tanımlaması altın ve petrole sahip olmakla alakalı değil. Sağlıklı kentler, çevreyi havayı toprağı koruyan tedarik zincirini oluşturanlar verimliliği yerel olarak sağlayanlar güçlü devlet olacaklar. Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl hedeflerinde bu başlıklar çok önemli. Dirençli, akıllı, sağlıklı kentler, yeşil ekonomi, kentsel ekonomi gibi yeni tanımların içinin doldurulması gerekiyor. Uygulamada en önemli paydaş belediyeler. Belediyelerimizi yeni dünyaya hazırlamamız gerekiyor. TBB olarak kurumsal kapasitemizi dönüştürdük. Genel Sekreterimizle birlikte pandemiden sonra hangi başlıkları güncellemeyiz bunun çalışmasını yaptık. Gıda konusunda çok büyük kayıplardan bahsediyoruz. Zihinlerimizi buna kodlamamız gerekiyor. Yerli üretim, tedarik zincirini güçlendirme çok önemli, yeşil ekonomi bundan başlıyor. 'Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Bu farkındalığı tabana yaymamız lazım" ifadelerine yer verdi.

"Gıda kaybının azaltılması doğal kaynakların üzerinde baskıyı azaltacaktır"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu ise gıda kaybı ve israfın önlemesi konusunda müşterek atılmayan hiçbir adımın dönüştürücü bir etkisi olmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Gıda kaybını çözmek istiyorsak çabalarımızı birleştirmemiz lazım. Salgın sırasında temel ihtiyaçlarımız üzerinde düşünme fırsatımız oldu. Gıda kaybının azaltılması doğal kaynakların üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Dünyada birçok ülke, gıda kaybını önlemek için harekete geçti. Kampanyanın başarılı olabilmesi için yerel yönetimlerle sıkı işbirliğine ihtiyaç duyuluyor." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu Dünya
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı Güncel
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 3. Sayfa
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak Spor
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Hadise Demet Akbağ Kemal Sunal Gonca Vuslateri
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: "Gıdanı koru-sofrana sahip çık" projesinde belediyelerin rolü mercek altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:45:36. #1.15#
title