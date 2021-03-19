Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek
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Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek

19.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:55
Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek

Gıda ve Tarım Ortaklığı Programı (FTPP II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerçekleştirilen "SEC Ülkelerinde Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması" projesi kapsamında başlatılan Gıdanı Koru kampanyasına Erzincan'da bulunan marketlerden destek geldi.

FAO-Gıda ve Tarım Ortaklığı Programı (FTPP II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerçekleştirilen "SEC Ülkelerinde Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması" projesi kapsamında başlatılan Gıdanı Koru kampanyasına Erzincan'da bulunan marketlerden destek geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı Gıdanı Koru kampanyası her geçen gün giderek büyüyor. Projeye kamu sektörü (bakanlıklar ve ilgili yayım daireleri), özel sektör (çiftçiler, perakendeciler gıda işletmeleri), sivil toplum (yerel STK'lar) ve tüketiciler destek veriyor.

Gıdanı Koru kampanyası gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları ile ilgili tüketicinin bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsenerek, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim planlıyor.

Gıdanı Koru kampanyasına Erzincan'dan da yoğun destek gelmeye devam ediyor. Gerek ticari işletmeler gerekse tüketiciler kampanyayı desteklerken, israf edilen gıdanın korunması ve milli ekonomiye kazandırılması yönündeki çalışmalar da devam ediyor. Erzincan'da son olarak manav reyonu bulunan marketler de reyonlara yapıştırdıkları stickerlar ile kampanyaya destek verdiler. Kampanyanın son derece önemli olduğunu vurgulayan işletme yetkilileri özellikle manav reyonlarında yaşanan israfın önüne geçmek için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. - ERZİNCAN

Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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