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Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıdanı Koru Kampanyası'nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 oda ve borsa, 1,5 milyon üyeyle birlikte ülke çapında ve tüm yerel mecralarda çalışacaklarını bildirdi.

Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımı
20.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:18

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıdanı Koru Kampanyası'nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 oda ve borsa, 1,5 milyon üyeyle birlikte ülke çapında ve tüm yerel mecralarda çalışacaklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında gerçekleştirilen Gıdanı Koru Kampanyası'nın tanıtımı toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda güvenliği gibi kavramların günümüzde daha fazla önem kazandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde 821 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, söz konusu mücadelenin yanında üretilen gıdanın üçte birinin de israf edildiğini belirtti.

Gıda kaybını, ürünün hasat döneminden perakende sürecine kadar giden süreçte, gıda israfının ise perakende sonrası tüketim süreciyle birlikte yaşandığını işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Maalesef ülkemizde en büyük gıda kaybı sebze ve meyvelerde. Üretilen sebze ve meyvenin yarısı tüketilmeden heba oluyor." dedi.

Hizmet sektöründe gıda israfının, işletme başına yılda 4,2 tona ulaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bugün başlatılan kampanya ile gıda kayıp ve israfının nedenleri, sonuçları ve çözümleriyle ilgili farkındalık sağlanacağını, gıda tedarik zincirinin, topraktan sofraya her aşamasına özgü önlemler geliştirileceğini ve geri dönüşüm konseptinin daha etkin uygulanacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu kampanya ile uluslararası camiada rol model haline geleceğinin altını çizerek, kampanyayı ülkeye kazandıranlara teşekkürlerini iletti.

TOBB olarak, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iş birliği içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı'nda sonra Gıdanı Koru Kampanyasıyla birlikte, Tarım Bakanlığımızla iş birliğimizi, daha da güçlendiriyoruz. TOBB olarak bu projelerin içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gıdanı Koru Kampanyası'nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 oda ve borsamız, 1,5 milyon üyemizle birlikte, ülke çapında ve tüm yerel mecralarda çalışacağız." değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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