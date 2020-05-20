"Gıdanı Koru Kampanyası"na BM Gıda ve Tarım Örgütünden övgü
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"Gıdanı Koru Kampanyası"na BM Gıda ve Tarım Örgütünden övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Gıdanı Koru Kampanyası'nın, bölgedeki diğer ülkelerin kendi ulusal strateji ve eylem planlarını oluşturmalarında ön açacak bölgesel bir girişimin başlangıcı niteliğinde...

20.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:20

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Gıdanı Koru Kampanyası'nın, bölgedeki diğer ülkelerin kendi ulusal strateji ve eylem planlarını oluşturmalarında ön açacak bölgesel bir girişimin başlangıcı niteliğinde olduğunu bildirdi.

Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında gerçekleştirilen "Gıdanı Koru Kampanyası"nın tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Dünya genelinde üretilen gıdanın yüzde 14'ünün hasattan perakende sürecine kadar kaybolduğu belirten Gutu, perakende ve tüketim aşamalarında israf edilen gıdanın da fazla olduğunu ancak bunun tam ölçümünün yapılamadığını söyledi.

Gutu, "Dünyada 820 milyon insanın her gece yatağa aç yattığı düşünüldüğünde, bu kadar gıdanın kaybediliyor veya israf ediliyor olması ahlaki olarak da kabul edilemez." dedi.

Gıda kayıp ve israflarının azaltılmasının gıda güvenliği ve beslenmeyi iyileştirmenin, sera gazı emisyonlarını azaltmanın ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmanın bir yolu olarak görülebileceğini vurgulayan Gutu, gıda kayıp ve israfına gösterilen uluslararası ilginin "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nde de yer bulduğunu dile getirdi.

Pek çok ülkenin gıda kayıp ve israfını azaltmaya yönelik eylemlerde bulunmaya hazır olduğuna dikkati çeken Gutu, şöyle konuştu:

"FAO olarak bizler 2011 yılından bu yana gıda kayıp ve israfı sorununa ilgi çekmeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu alanda üzerimize düşeni yapmak üzere, FAO olarak alandaki ilk ve en geniş çaplı girişimimiz olan 'Gıda Kaybı ve İsrafını Azaltmak İçin Gıdayı Koru Küresel İnisiyatifi'ni başlattık. Messe Düsseldorf ile yakın iş birliği içinde, Güney Asya, Yakın Doğu ve Afrika'da pek çok kapasite geliştirme ve farkındalık artırma projesi gerçekleştirdik."

"Türkiye diğer ülkeler için de iyi bir örnek oluşturacak"

Gutu, Türkiye'de yıllık 300 milyon ekmek ve 2,8 milyar lira tasarrufla sonuçlanan ve ekmek israfını önlemeyi hedefleyen büyük bir farkındalık kampanyasına imza attıklarını anımsatarak, söz konusu kampanyanın farkındalığı artırmakla kalmayıp somut sonuçlar üreten güzel bir ulusal kampanya örneği olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl, gıda kayıp ve israfını azaltmak için Gıdayı Koru Küresel İnisiyatifi'nin tamamlayıcı projesi olarak FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığının "Sıfır Atık, Sıfır Açlık: Gıda Kayıp ve İsrafını Azaltmak İçin Destek Projesi"ni yürüttüklerini hatırlatan Gutu, şunları kaydetti:

"Bu bir yıllık proje boyunca, bizler il müdürlükleri temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi çalıştay düzenledik. Bu çalıştayların sonucunda, bakanlık uzmanları ve ilgili paydaşların da katılımıyla Türkiye'nin ilk gıda kayıp ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin ulusal strateji ve eylem planını kaleme aldık. Bugün bu ulusal strateji ve eylem planını sizlere duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan, bu lansmanın bölgenin diğer ülkelerinin kendi ulusal strateji ve eylem planlarını oluşturmalarının önünü açacak bölgesel bir girişimin başlangıcı niteliğinde olduğunu da dile getirmek isterim."

Türkiye'nin diğer ülkeler için de iyi bir örnek oluşturacağını ve FAO'nun da ihtiyaç duyulduğunda teknik bilgi ve uzmanlığını memnuniyetle paylaşabileceğini vurgulayan Gutu, artık gıdanın üretme ve tüketme biçimleriyle ilgili eylemde bulunmanın vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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