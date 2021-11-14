'Gıdada taklit ve tağşişe artık hapis cezası da istenecek'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım günü 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. "Gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları caydırıcı hale getirdik" diyen Bakan Pakdemirli, son 10 yılda 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti gıda ürününde taklit veya tağşiş yaptığını kamuoyu ile paylaştıklarını da kaydetti.

Son ifşa listesinin yaklaşık 14 ay önce; 17 Eylül 2020'de paylaşıldığını hatırlatan Toprak "Bu ifşaların devam edip, bu cezaların da yürürlüğe konması önemli" dedi. Bakanlığın 2012'den itibaren yayımladığı listelerde zeytinyağı başta olmak üzere yoğurt, tereyağı, salam, kaşar peyniri ve bal gibi ürünlerde taklitlerin olduğunu söyleyen Toprak, "Her üründe farklı şekilde taklit ve tağşiş yapılıyor. Fiziksel olarak baktığımızda anlaşılmıyor. Ancak laboratuvarda incelenirse tespit ediliyor. Mesela tereyağının içine margarin, zeytinyağının içine değir tohum yağları ve ayçiçeği yağı, yoğurtta jelatin katılmasını buna örnek verebiliriz" diye konuştu.