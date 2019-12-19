"Gıdada tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız"

19.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:31

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, her üründe olduğu gibi zeytinyağında da taklit ve tağşiş konusu üzerinde önemle durduklarını belirterek, "Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek istiyorum." dedi.