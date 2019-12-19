"Gıdada tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, her üründe olduğu gibi zeytinyağında da taklit ve tağşiş konusu üzerinde önemle durduklarını belirterek, "Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek istiyorum.
19.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:31
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, her üründe olduğu gibi zeytinyağında da taklit ve tağşiş konusu üzerinde önemle durduklarını belirterek, "Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek istiyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com